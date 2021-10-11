مصدر لمصراوي: موسيماني مستمر في الأهلي.. وتعاقده لمدة عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد مصدر أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، مستمر في منصبه ولن يرحل خلال الفترة الحالية كما تردد خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "تعاقد الأهلي مع موسيماني لا يتضمن أي بنود تمنح أي من الطرفين فسخه أو عدم إكماله طبقاً لأي شروط مثل ضرورة الفوز بدوري أبطال أفريقيا أو بطولة الدوري".

وأضاف: "تعاقد الأهلي مع موسيماني لمدة عامين كاملين دون وجود بند يقضي بعدم تفعيل الموسم الثاني بأي شروط وهو مستمر حتي نهاية تعاقده".

وأوضح: "هناك شرط جزائي بقيمة ثلاثة شهور لمن يرغب في فسخ التعاقد من الطرفين".

وأتم المصدر تصريحاته: "لم نطرح في الساعات الماضية فكرة ضم مدرب عام للجهاز الفني بناء علي رغبة موسيماني نفسه والأمر متروك له في النهاية".

وكان الأهلي قد تعاقد في أكتوبر 2020 مع بيتسو موسيماني لمدة موسمين خلفاً للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الذي رفض تمديد تعاقده وقتها.