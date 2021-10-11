كورتوا يفتح النار ضد يويفا وفيفا: "يهتمون بالأموال فقط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

انفجر البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، وانتقد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وكذلك الأوروبي "يويفا"، مؤكدا أن ما يهمهم فقط هو جمع الأموال.

وشارك المنتخب البلجيكي في بطولة دوري الأمم الأوروبية، وحصد المركز الرابع بعد الخسارة أمام نظيره الإيطالي بنتيجة 2-1 في مباراة تحديد المركز الرابع.. شاهد الأهداف من هنا

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، قال كورتوا: "لقد لعبنا تلك المباريات لأنها تُدر أموالا إضافة للاتحاد الأوروبي للعبة، انظر إلى تشكيل الفريقين، إذا وصل أي منا إلى المباراة النهائية لشارك لاعبون آخرون في اللقاء.. هذا يعني أننا لعبنا الكثير من المباريات".

وأضاف: "أقام يويفا بطولة إضافية (دوري المؤتمرات)، نفس الأمر دائمًا ليس هناك اهتمام باللاعبين، إنهم يهتمون بملء جيبوهم بالأموال فقط".

وتابع: "متى سنرتاح؟، نسمع مقترحات بشأن بطولة أوروبا وكأس العالم، لسنا روبوتات، هناك المزيد من المباريات ولا أحد يهتم بنا".

وأتم: "العام المقبل لدينا كأس العالم في نوفمبر، وعلينا أن نلعب حتى نهاية شهر يونيو، بالتأكيد سيصاب اللاعبون.. ولا أحد يهتم".