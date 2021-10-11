الساعات الأخيرة قبل مواجهة ليبيا.. تدريب تنشيطي واجتماع كيروش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أدى المنتخب الوطني صباح اليوم تدريبا تنشيطيا بقاعة الاجتماعات المخصصة للفريق بمقر الإقامة بمدينة بنغازي الليبية، وذلك قبل ساعات من مباراته أمام المنتخب الليبي.

ويلتقي المنتخب المصري أمام ليبيا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت البلدين بملعب شهداء بنينا ببنغازي ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الافريقية السادسة لكأس العالم.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة برصيد 7 نقاط بعد فوزه على نظيره الليبي 1-0 ضمن الجولة الثالثة ليتجمد رصيد منتخب ليبيا عند 6 نقاط.

أعقب المران التنشيطي اجتماع عقده كارلوس كيروش المدير الفني وجهازه المعاون مع اللاعبين تركز حول الجوانب الخططية لمباراة اليوم قبل أن يتناول اللاعبون غذاءهم والخلود إلى الراحة حتى موعد توجههم لملعب المباراة.

في الوقت نفسه استقبل ظهر اليوم أحمد مجاهد رئيس البعثة ورئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بمقر إقامة البعثة عبد الحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم ووفد من الاتحاد للاطمئنان على أوضاع اقامة بعثة واحتياجاتها.