يوسف لمصراوي: الفارق الزمني القليل بين مباراتي مصر وليبيا لن يكون عائقاً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي علي صعوبة مباراة المنتخب المصري ضد نظيره الليبي والمقرر ان تقام في التاسعة مساء اليوم في الجولة الرابعة من عمر التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ومن المقرر أن يحل المنتخب الوطني ضيفا على نظيره الليبي في تمام التاسعة مساء اليوم الاثنين على ملعب الشهداء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات المونديال.

وقال يوسف في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة": "المباراة صعبة لسبب بسيط يتمثل في وجود نقطة واحدة كفارق بين المنتخبين في المجموعة لكن بشكل عام المنتخب الليبي ليس منافسا قويا فهو لا يتواجد من الأساس في المستوي الأول أو الثاني في تصنيف المنتخبات داخل قارة افريقيا".

وأضاف:" علينا ان نلعب من أجل الفوز فقط وانتزاع النقاط الثلاث لأن فكرة اللعب علي التعادل قد تتسبب في خسارتنا وفقدان ثلاث نقاط هامين للغاية".

وأوضح":" أعتقد أن كارلوس كيروش سيلعب بنفس التشكيل الأساسي في المباراة الأولي لأنه تشكيل مميز وفيه تجانس كبير بين جميع العناصر".

وأتم يوسف تصريحاته: "أعتقد أن الفارق الزمني القليل بين مباراة برج العرب ومواجهة الليلة لن يكون عائقا لأن المنتخب المصري لديه لاعبون يشاركون في المباريات كل 48 ساعة أو ثلاثة أيام مثل محمد صلاح وغيره من المحترفين".