متى موعد الديربي البيضاوي بين الوداد والرجاء موسم 2022/2021؟

حددت رابطة الأندية المغربية المحترفة موعد الديربي البيضاوي بين الوداد والرجاء موسم 2022/2021، والتي ستشهد عودة الجمهور لأول مرة منذ ظهور فيروس كورونا في مارس 2020.

ولم تؤكد بعد رابطة الأندية المغربية المحترفة عودة الجمهور إلى ملعب محمد الخامس في مباراة الديربي البيضاوي بشكل رسمي.

لكن الاتحاد المغربي لكرة القدم أشار في بيان سابق إلى إمكانية حضور 40٪ فقط من إجمالي سعة ملعب محمد الخامس في مباراة الوداد والرجاء.

واشتعل صراع مُبكر بين الوداد والرجاء على صدارة جدول ترتيب البطولة المغربية الاحترافية Botola inwi، حيث يحتل الوداد المركز الأول برصيد 13 نقطة بفارق نقطة يتيمة عن الرجاء الثاني، ويأتي من خلفهم الدفاع الحسني الجديدي برصيد 11 نقطة.

متى موعد الديربي البيضاوي بين الوداد والرجاء

قالت رابطة أندية الدوري المغربي إن الديربي البيضاوي بين الوداد والرجاء سيحين موعده في الجولة العاشرة يوم 6 نوفمبر 2021، وسيقام على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء (دونور) في تمام الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي، 19:30 بتوقيت جرينيتش.

وستقوم القناة الرياضية المغربية بتخصيص تغطية استثنائية لمباراة الديربي بين الوداد والرجاء، بصفتها الناقل الحصري لمباريات البطولة.

ولم تعلن بعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية إذا ما كانت ستبث المباراة عبر قناتها المفتوحة أم لا.

ماذا حدث بين الوداد والرجاء بموسم 2020-2021؟

سيدخل الرجاء مباراة الديربي القادمة برغبة كبيرة في رد الاعتبار من هزيمتيه أمام الوداد في ذهاب وإياب موسم 2020-2021.

وخسر الرجاء المباراة الأولى يوم 21 مارس 2021 بنتيجة 2/صفر، وسجل أيوب العملود وأشرف داري في الدقيقتين 5 و16، وأدار المباراة الحكم الدولي المغربي جلال جيد.

أما لقاء الإياب الذي تسبب بنسبة كبيرة في خروج الرجاء من المنافسة على اللقب، فقد شهد تسجيل أيوب العملود للهدف الأول في الدقيقة 15، ليرد عليه مطلع الشوط الثاني سفيان رحيمي بهدف التعديل من ركلة جزاء، لكن زهير المترجي قتل عودة الرجاء بتسجيل هدف في الدقيقة 70.

وأدار المباراة التي لعبت ضمن الجولة 25 يوم 3 يوليو 2021، الحكم الشهير رضوان جيد الذي أشهر 5 بطاقات صفراء في تلك الأمسية.