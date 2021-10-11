أيوب سكومة ينجح بعد التزامه بتعليمات مدرب الوداد

أظهر لاعب الوسط المخضرم «أيوب سكومة» إلتزامًا بالأسلوب الذي اتبعه معه مدرب الوداد الجديد «وليد الركراكي»، ما تسبب في عودته إلى تشكيلة الفريق أمام الفتح الرباطي مطلع هذا الأسبوع.

ونشر أيوب سكومة صورة له مع لاعب نادي الفتح الرباطي «سعد آيت الخرصة» عبر حسابه الرسمي بموقع انستاجرام، تعبيرًا عن سعادته بالعودة إلى تشكيلة الوداد والمشاركة مرة أخرى.

وأُستبعد أيوب سكومة من تشكيلة الوداد في عدد من المباريات منذ بداية البطولة المغربية المحترفة 2022/2021، بهدف منحه المزيد من الوقت لاستعادة لياقته البدنية، وفق خطة إعداد خاصة من جانب مدرب اللياقة البدنية.

وتعامل اللاعب صاحب الـ 34 عامًا باحترافية مع قرارات وليد الركراكي، عكس ردة فعله تجاه قرارات المدرب السابق فوزي البنزرتي.

وناقش جمهور الوداد إمكانية رحيل أيوب سكومة وعدم تحمله الجلوس أكثر من ذلك على دكة البدلاء، حيث استمر غموض وضعه منذ عهد فوزي البنزرتي لأسباب بدنية وانضباطية.

وانتصر الوداد بهدف دون رد على الفتح الرباطي يوم السبت 9 أكتوبر الجاري، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة هيرتس أوف أواك الغاني بالدور الثاني التأهيلي لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا نسخة 2022/2021.