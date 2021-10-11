منتخب عمان يستعيد اللاعب رقم 12 أمام فيتنام لاستعادة نغمة الانتصارات

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم استعادة المنتخب الأول للاعب رقم 12 (الجمهور) في رابع جولات تصفيات كأس العالم 2022 أمام فيتنام، منتصف هذا الأسبوع، على أمل عودة نغمة الانتصارات من جديد.

واكتفى منتخب عمان بفوز يتيم في ثلاث مباريات خاضهم بمنافسات المجموعة الثانية بتصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، حققه أمام اليابان، ليتلقى بعدها هزيمتين أمام السعودية وأستراليا بنتيجتي (صفر/1 و1/3) – على الترتيب -.

ولا يزال الأحمر العماني في لعبة المنافسة أمام اليابان، على المركز الثالث المؤهل إلى مباراتي المُلحق أمام ثالث المجموعة الآسيوية الأولى، ورابع تصفيات أمريكا الشمالية.

وقال الاتحاد العماني لكرة القدم في بيان رسمي «استنادًا إلى القرارات الأخيرة للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا فيما يخص استئناف الأنشطة الرياضية، تقرر حضور جمهور لمؤازرة المنتخب الوطني الأول أمام منتخب فيتنام في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022».

وأضاف بيان اتحاد سلطنة عمان لكرة القدم «الجمهور سيحضر بنسبة 50٪ من الطاقة الاستيعابية لمدرجات الملعب الرئيسي لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر».

وأكد الاتحاد العماني طرحه تذاكر دخول المباراة إلكترونيًا عبر موقع شركة تم دان Tm done.

وخضعت عملية بيع تذاكر مباراة منتخب عمان ضد فيتنام إلى عدة شروط، مثل حصول الشخص الواحد على تذكرتين فقط، وإحضار البطاقة الشخصية وشهادة التحصين التي تثبت تلقي جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بالاضافة إلى ضرورة الحضور المُبكر لمجمع السلطان قابوس الرياضي لاتباع الإجراءات الاحترازية المعمول بها.