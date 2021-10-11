ابرزهم فاتي.. برشلونة مهدد بخسارة 4 لاعبين بارزين بشكل مجاني في الميركاتو الصيفي 2022

شهد برشلونة مغادرة مجموعة من اللاعبين المؤثرين مؤخرًا – وقد يكون هناك المزيد في الصيف المقبل، ابرزهم 4 أسماء يمكن خسارتها بشكل مجاني خلال الميركاتو الصيفي 2022.

في حين أن رحيل أنطوان جريزمان لم يكن حزينًا بشكل خاص، فإن خسارة ليونيل ميسي كانت كارثة بكل معنى الكلمة بالنسبة للنادي الكتالوني وجماهيره.

ومع مشاكل برشلونة المالية، والمنافسين الأثرياء في بطولات الدوري الأخرى، قد يكون عام 2022 صيفًا مزعجًا آخر لأنصار النادي.

هذا التقرير يلقي نظرة على أربعة لاعبين بارزين يمكن أن يغادروا اسوار النادي دون تكلفة بحلول 30 يونيو 2022.

اللاعب الأول هو جوهرة النادي أنسو فاتي

يبدو برشلونة يائساً من ربط فاتي بعقد طويل الأجل – لكن قول ذلك قد يكون أسهل من فعله.

بعد أن ورث قميص ميسي رقم 10، من المتوقع أن يبلغ اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا مراتب كبيرة، حيث يمنح أداؤه جمهور برشلونة الأمل خلال هذه الفترة الهزيلة.

وينتهي عقد فاتي الحالي في صيف 2022، لكن برشلونة يعتقد أن لديهم خيار تمديد عقد اللاعب من جانب واحد لمدة عامين، وهو خيار سيتخذونه بغض النظر عما إذا كانت المفاوضات مع وكيل فاتي “خورخي مينديز” بشأن عقد جديد طويل الأمد تؤتي ثمارها.

ويعترض مينديز على صحة خيار التمديد من جانب واحد، ويقول الوكيل البرتغالي ووالد اللاعب “بوري فاتي”، إن الخيار الأحادي لا ينطبق حيث تم توقيع العقد الأولي عندما كان فاتي لا يزال أقل من 18 عامًا.

ويدور كل شيء حول التفسيرات المختلفة للفقرة 18 من لوائح الفيفا للانتقالات، ولكن إذا كان مينديز وفاتي الأب على صواب، فيمكن أن يكون أنسو فاتي لاعباً مجانيًا في صيف 2022 ويمكن أن يوقع عقدًا مسبقًا مع نادي آخر في يناير.

تشير التقارير إلى أن فاتي يرغب في البقاء في النادي الكتالوني، والمفاوضات بشأن عقد جديد جارية، لكن الوضع المالي لبرشلونة لا يفضي إلى تقديم العقد الكبير الذي يمكن أن يرضى به بالتأكيد.

اللاعب الثاني هو بيدري

ستتعرض هيبة برشلونة لضربة كبيرة أخرى إذا غادر بيدري النادي العام المقبل – ويبدو أن ذلك ممكن أيضًا.

قدم اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا موسماً مميزاً في 2020-21، ووضع نفسه في الفريق الأول لبرشلونة وشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 هذا الصيف مع إسبانيا، وكذلك في أولمبياد طوكيو 2020 في اليابان.

ومثل فاتي، لدى برشلونة خيار أحادي الجانب لتمديد عقد بيدري، ولكنه مثل انسو وقع هذا العقد عندما لم يكن عمره 18 عامًا بعد.

إذا فاز مينديز في قضية فاتي وأصبح وكيلًا مجانيًا في الصيف المقبل، فيمكن أن يسير بيدري بنفس الطريقة.

أجرى مديرو برشلونة مفاوضات مع ممثلي بدري بشأن تمديد العقد لأسابيع، مع تفاؤل النادي بأنه سيوقع عقد جديداً.

ولكن إذا فشلوا في الاتفاق على الشروط، فإن أندية النخبة الأوروبية ستصطف في طابور لتأمين خدمات بيدري خلال العقد المقبل وما بعده.

اللاعب الثالث هو عثمان ديمبيلي

أثار عثمان ديمبيلي غضب جماهير برشلونة بانتظام بأدائه خلال فترة أربع سنوات في كامب نو.

وبعد تكلفته 105 مليون يورو قادماً من بوروسيا دورتموند، عانى الجناح الفرنسي من مجموعة من الإصابات والأداء الغير منتظم والأسئلة حول خيارات أسلوب حياته.

مع انتهاء عقده العام المقبل، يتمتع ديمبيلي بحرية التحدث إلى الأندية الأجنبية في يناير ويشاع أن أمثال تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي يراقبون الوضع.

اللاعب الرابع هو سيرجي روبرتو

ينتهي عقد روبرتو الحالي في عام 2022، وبما أن برشلونة لم يتفق معه بعد على التجديد، يشاع أن مانشستر سيتي يراقب الوضع.

بعد أن عانى من صيحات الاستهجان على نطاق واسع بعد أدائه أمام بايرن ميونيخ هذا الموسم، قال اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا: “لن أخدعك، في ذلك اليوم كنت مضطربًا للغاية.

واضاف “كل من يوم المباراة والأيام التالية، كنت في وضع لم يحدث لي أبدًا وهو أمر غير سار”.