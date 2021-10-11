البلجيكي تيبو كورتوا ينفجر في وجه اليويفا والفيفا.. “نحن بشر ولسنا آليين”

انتقد حارس مرمى ريال مدريد الدولي البلجيكي تيبو كورتوا الهيئات الحاكمة في كرة القدم (اليويفا والفيفا) بعد خسارة بلجيكا 2/1 أمام إيطاليا في مباراة الترتيب في دوري الأمم الأوروبية يوم الأحد.

وكان الحارس البلجيكي قد أعرب بالفعل عن رأيه بشأن الصراع على المركز الثالث مع المنتخب الأزيوري في تورينو، واصفًا المباراة بأنها مباراة “غير مجدية”.

وبدأ كورتوا أساسياً مع الشياطين الحمر، عندما سجل نيكولو باريلا ودومينيكو بيراردي هدفي الفريق لمنح إيطاليا البرونزية في دوري الأمم الأوروبية 2020-21.

لكن حارس المرمى واصل الاحتجاجات في مقابلته بعد المباراة، قلقًا بشأن صحة اللاعبين وتزايد انشغال قائمة المباريات مع كل موسم.

وقال كورتوا، وفقًا لـ ESPN: “إنها مجرد لعبة مالية، وعلينا أن نكون صادقين بشأنها. بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، إنها أموال إضافية وهي لعبة إضافية لأنها على التلفزيون.”

وتابع كورتوا “بالطبع، الكل يريد اللعب، لكن انظر إلى مدى تغير الفريقين. لو كانت الفرق في النهائي، لكان هناك لاعبون آخرون يلعبون. هذا يدل فقط على أننا نلعب الكثير من المباريات “.

كورتوا: نحن بشر ولسنا آليين

استمر كورتوا في انتقاد الهيئات الإدارية لكرة القدم من خلال الإشارة إلى جدول أكثر ازدحامًا خلال العام المقبل، مع كأس العالم الشتوي في قطر.

وتابع: “العام المقبل، لدينا كأس العالم في نوفمبر، وعلينا أن نلعب حتى المراحل الأخيرة من يونيو مرة أخرى. سوف نتعرض للإصابة.”

وأكمل “لا أحد يهتم باللاعبين. في يونيو، بعد موسم طويل، سيكون عليك أن تلعب أربع مباريات في دوري الأمم، وستحصل على إجازة لمدة أسبوعين.”

وأضاف حارس المرمى البلجيكي “هذا لا يكفي للاعبين للاستمرار لمدة 12 شهرًا على أعلى مستوى. إذا لم نقول أي شيء، فسيكون دائمًا نفس الشيء “.

كورتوا: الفيفا واليويفا يهتمون فقط بجيوبهم

واصل كورتوا التعليق على قرار الفيفا باستضافة كأس العالم كل عامين وتطرق إلى مشروع الدوري الممتاز الذي انهار.

وقال حارس مرمى ريال مدريد “إنهم ضد الدوري الممتاز، لكنهم يفعلون الشيء نفسه. لقد وضعوا مباريات إضافية، أنشأوا كأسًا إضافيًا، أو كأس المؤتمر أو أيًا كان الاسم … دائمًا ما يكون هو نفسه.”

وتابع “يمكن أن يكونوا غاضبين من الفرق التي تريد دوري السوبر الأوروبي، لكنهم لا يهتمون باللاعبين، إنهم يهتمون فقط بجيوبهم.”

وختم قائلا “الآن تسمع أنهم يريدون إقامة بطولة أوروبية وكأس العالم كل عام. متى نرتاح؟ أبدا. في النهاية، سيصاب كبار اللاعبين … نحن لسنا روبوتات. إنها مجرد مباريات أكثر وأكثر، وراحة أقل لنا، ولا أحد يهتم “.