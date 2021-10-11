إبراهيموفيتش يهدف إلى العودة قبل مباراة ميلان امام بورتو في دوري أبطال أوروبا

يهدف مهاجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش إلى العودة لصفوف ميلان قبل مباراة بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يعود للتدرب مع المجموعة، بحلول يوم الخميس القادم.

لاعب الروسونيري المخضرم، الذي أتم 40 عامًا في بداية الشهر الجاري، يشق طريقه للعودة من إصابة في وتر العرقوب أعاقت بدايته في الموسم الجديد مع فريق ستيفانو بيولي.

وتعتقد صحيفة توتو سبورت الايطالية، أن زلاتان سيعود إلى التدريبات بين الأربعاء والخميس، حيث واصل عمله الشخصي يوم أمس الأحد.

وذكرت الصحيفة أنه قد يتم استدعاؤه للمباراة ضد هيلاس فيرونا بعد فترة التوقف الدولية، لكن السويدي يستهدف العودة ضد بورتو في المباراة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

ولعب إبراهيموفيتش مرة واحدة فقط في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم، وسجل في الفوز 0/2 على لاتسيو في مباراة يوم 12 سبتمبر.

وعاد زلاتان من إصابة في الركبة أمام البيانكوسيليستي، لكنه أصيب بعد ذلك بتهيج في وتر العرقوب، أبعده عن الواجب الدولي مع السويد هذا الشهر أيضًا.

جدير بالذكر أن ميلان افتتح عودته إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرّة منذ 7 سنوات، بهزيمتين أمام ليفربول الانجليزي، واتليتكو مدريد الاسباني، ما جعل أمور التأهل لدور الـ 16 تتعقد أكثر.