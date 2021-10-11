جدول مباريات منتخب عمان في تصفيات كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا

تعرف على جدول مباريات منتخب عمان الاولمبي في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة.

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دولة الامارات مكانًا لاستضافة مباريات المجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، والتي تضم منتخبات الامارات وعمان والهند وقرغيزستان.

ويشارك في هذه التصفيات 42 منتخبًا يتنافسون خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر 2021، من أجل انضمام 15 منتخبًا إلى صاحبة الضيافة «أوزبكستان»، التي تستضيف البطولة لأول مرة في تاريخ منطقة وسط آسيا.

ويتأهل إلى نهائيات أمم آسيا تحت 23 عامصا أصحاب المركز الأول من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصلوا على المركز الثاني في 11 مجموعة.

جدول مباريات منتخب عمان

يفتتح منتخب عمان تحت 23 عامًا مبارياته أمام الهند يوم 25 أكتوبر 2021 على ملعب نادي الفجيرة الإماراتي.

ويتسلح المنتخب العماني بمرحلة تحضيرية متميزة من خلال مشاركته في بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا في السعودية، بالاضافة إلى خوضه مباراتين وديتين مطلع شهر سبتمبر الماضي، تعادل في واحدة 1/1 أمام السعودية، وفاز في الأخرى أمام الكويت 2/4.

وودع الأحمر العماني من دور مجموعات بطولة غرب آسيا برأس مرفوعة، بعدما جمع 4 نقاط من فوز على الأردن 1/0، وتعادل مع الكويت 1/1، وخسارة بهدف وحيد أمام اليمن في الجولة الثانية.

وكادت عمان تبلغ نصف نهائي بطولة غرب آسيا لولا هدف متأخر استقبلته أمام الكويت في الجولة الثالثة من دور المجموعات، سُجل عند الدقيقة 96.

ومن حسن حظ عمان ستلاقي «قرغيزستان» في الجولة الثانية من تصفيات آسيا 2022، يوم 28 أكتوبر، على أن تختتم مشوارها أمام أصحاب الضيافة، المنتخب الإماراتي، يوم 31 أكتوبر.

ولدى المنتخب العماني تحت 23 عامًا ذكريات طيبة أمام نظيره الإماراتي، حيث فاز عليه في 4 مناسبات، وخسر في مناسبتين، وانتهى لقاء وحيد بالتعادل، كان الأخير بينهما في بطولة المنتخبات الخليجية الأولمبية السابعة والتي استضافتها قطر في نهاية أغسطس 2016.