الامارات | كورتوا مهاجما «فيفا» و«يويفا»: يهتمون فقط بجيوبهم.. متى سنرتاح؟

شكرا لقرائتكم خبر عن كورتوا مهاجما «فيفا» و«يويفا»: يهتمون فقط بجيوبهم.. متى سنرتاح؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا انتقادات للاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) لكرة القدم بسبب طريقة تعاملهما فيما يتعلق بمصلحة اللاعبين، وذلك في ظل عدد المباريات التي جرى إدراجها في جدول المنافسات، وقال: «لسنا روبوتات! تزداد المباريات أكثر وأكثر، وتقل الراحة بالنسبة لنا ولا يهتم أحد بنا.. هم يهتمون فقط بجيوبهم.. متى سنرتاح؟».

وجاءت تصريحات كورتوا (29 عاماً) عقب هزيمة منتخب بلاده أمام نظيره الإيطالي 1-2، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة دوري أمم أوروبا.

ولجأ كل من المنتخبين إلى إراحة عدد من لاعبيه في المباراة، وقد غاب روميلو لوكاكو وإيدين هازارد عن صفوف المنتخب البلجيكي بسبب مشكلات عضلية.

ولعب كورتوا طوال 90 دقيقة في المباراة التي خسرها المنتخب البلجيكي أمام نظيره الفرنسي 2 /3 في الدور قبل النهائي يوم الخميس الماضي، وقد تساءل بشأن ضرورة خوض المنتخب البلجيكي مواجهة نظيره الإيطالي، حيث يشعر بأنها مباراة بدون معنى.

وقال كورتوا: «هذه المباراة هي مباراة من أجل المال فقط وعلينا أن نكون صادقين بهذا الشأن. نحن نخوضها فقط لأنها تمنح اليويفا أموال إضافية».

وأضاف: «أنظر إلى كم التغييرات في كلا الفريقين (في التشكيل).. إذا كان الفريقان في النهائي، لدفعا بلاعبين أخرين في التشكيل.. هذا يظهر أننا نلعب عددا كبيرا من المباريات».

ويحتمل أن يشهد جدول المنافسات الدولية المزيد من التغييرات، حيث اقترح الفرنسي آرسين فينغر رئيس منظومة التطوير الرياضي في الفيفا إقامة كاس العالم كل عامين بدلا من إقامتها كل أربعة أعوام.

وأعلن يويفا بوضوح أنه يعارض هذه الخطط، وقد أضاف كورتوا اسمه إلى قائمة متزايدة من المعارضين للفكرة.



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