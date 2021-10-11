الأمر الذى ترفضه إدارة الأهلى .. شروط موسيماني لتجديد عقده مع الأهلى

الشارقة - اميمة ياسر - طلب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى أن تكون مدة عقده مع النادى موسمين ، ووضع شرط جزائى فى العقد ، وهو الأمر الذى ترفضه إدارة الأهلى ، خاصة أن هناك قرارا بتجديد عقد موسيمانى لمدة موسم فقط مع ضرورة موافقة الطرفين لتفعيل العقد .

وعقد أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالأهلى ، جلسة مع مويرا زوجة ووكيلة اعمال موسيمانى من أجل الاتفاق على البنود الخاصة بتجديد عقده .

ويتبقى فى عقد موسيمانى مع الأهلى موسم واحد ، ويسعى الأهلى لتجديد العقد لمدة موسم آخر.

وبدأ أمير توفيق فى التواصل مع مديرين فنيين تحسبا لرحيل موسيمانى فى أى لحظة ، وحتى لا يتعرض الفريق لأي مأزق مستقبلا .