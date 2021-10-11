الامارات | العين يسيطر على جوائز الدوري الإماراتي.. وخصيف أفضل حارس

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يسيطر على جوائز الدوري الإماراتي.. وخصيف أفضل حارس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية في دوري أدنوك للمحترفين عن شهر سبتمبر الماضي، برعاية "إتصالات"، بفوز المغربي سفيان رحيمي لاعب العين بجائزة أفضل لاعب، والأوكراني سيرجي ريبروف مدرب العين بجائزة أفضل مدرب، وعلي خصيف قائد الجزيرة بجائزة أفضل حارس مرمى .



وجاء فوز الثلاثي في ختام التصويت الذي استمر على مدار الـ 48 ساعة الماضية عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية، وقامت الجماهير باختيار الفائزين من خلال التصويت بأعداد كبيرة .

ونجح سفيان رحيمي في الانطلاق بقوة مع العين هذا الموسم، وكان لمساهماته فضل مباشر في قيادة الفريق للبقاء على صدارة الترتيب في ختام شهر سبتمبر، ليتفوق على منافسيه في قائمة المرشحين التي تضم التوجولي لابا كودجو مهاجم العين، والتونسي محمد فراس بالعربي لاعب عجمان، و سيبستيان تاجليابو مهاجم النصر وماجد حسن لاعب شباب الأهلي .

ونال علي خصيف حارس مرمى الجزيرة جائزة أفضل حارس مرمى للشهر الثاني على التوالي، متفوقاً على منافسيه في الترشيح وهما محمد الشامسي حارس مرمى الوحدة وعلي الحوسني حارس مرمى عجمان .

كما حقق سيرجي ريبروف جائزة أفضل مدرب للشهر الثاني على التوالي، بعدما حقق أعلى الأصوات أمام منافسيه في القائمة التي تشمل مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، وجوران تيفجودج مدرب "عجمان".

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