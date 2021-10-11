ما هو التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر في موقعة النيجر؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يستعد منتخب الجزائر لمواجهة النيجر من جديد مساء الثلاثاء، لحساب الجولة الرابعة من التصفيات المونديالية.



وكان بطل أفريقيا تغلب في مواجهة الجولة الثالثة على نفس المنافس بنتيجة 6-1، ليرفع رصيده لـ7 نقاط من فوزين وتعادل وحيد ويحتل بالتالي المركز الأول لمجموعته مناصفة مع بوركينا فاسو.

وتبدو مهمة منتخب الجزائر صعبة، خاصة وأن المباراة ستدور في ظروف مناخية سيئة، في ظل موجة الحر التي تعيشها نيامي عاصمة النيجر.

ولن يكون بإمكان جمال بلماضي مدرب "الخضر"، الاعتماد على الظهير الأيسر رامي بن سبعيني الذي لم يتخلص بعد من مخلفات الإصابة التي تعرض لها مع فريقه بروسيا مونشنجلادباخ ضمن منافسات الدوري الألماني، كما تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع جمال بلعمري، نجم نادي قطر، الذي اكتفى، الأحد، بالتدرب على انفراد.

وسيحسم، جمال بلماضي، في التشكيلة التي سيعول عليها خلال المواجهة الثانية أمام النيجر، اليوم الإثنين، في أعقاب التدريب الختامي الذي سيحتضنه ملعب الجنرال سيني كونتشي.

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر أمام النيجر

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: يوسف عطال - عبد القادر بدران - عيسى ماندي - محمد فارس

خط الوسط: رامز زروقي - إسماعيل بن ناصر - سفيان فيغولي

خط الهجوم: إسلام سليماني -رياض محرز - يوسف بلايلي