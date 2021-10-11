بعد أزمته الأخيرة.. عبدالله جمعة يضع شرطا من أجل التجديد للزمالك.. والإدارة ترفض مطالبه

الشارقة - اميمة ياسر - يغيب عن نادي الزمالك في مواجهة توسكر الكيني، في دور الـ 32 بمنافسات دوري أبطال أفريقيا، كل من: محمد عبدالغني وأيمن حفني وعمر السعيد ومصطفى فتحي ومحمد أوناجم ورزاق سيسيه؛ لعدم القيد في القائمة الأفريقية، بالإضافة إلى محمود شبانة الذي لم يُقيد في قائمة الأبيض المحلية، تنفيذًا لعقوبة إيقاف القيد لفترتين متتاليتين.

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن لجنة الكرة بالنادي تحدثت مع عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، بشأن ملف تجديد عقده مع القلعة البيضاء، خاصة أنه ينقضي مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجديد، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر في شهر يناير المقبل.

وشدد المصدر، خلال تصريحاته الخاصة لموقع «الوطن سبورت»، على أن لجنة الكرة حرصت على تمديد عقد اللاعب بعد الحصول على موافقة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق.

يذكر أن المدير الفني قد عفا عن اللاعب بعد أزمته الأخيرة، والتي غاب بسببها عن التدريبات لفترة طويلة، وكذلك المباريات، قبل أن ينتظم في التدريبات الأخيرة للزمالك.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن عبدالله جمعة رحب بالتجديد للقلعة البيضاء، وأكد أنه يرغب في الاستمرار، لكنه طلب زيادة مالية في عقده أسوة بما حدث مع لاعبين آخرين، والحصول على عقد فئة أولى، وهو ما ترفضه الإدارة حتى الآن.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة جلسة بين اللاعب ومسؤولي القلعة البيضاء، من أجل الاتفاق على التفاصيل الخاصة بتجديد عقده مع الفريق، والتوصل لاتفاق يرضي الطرفين.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أعلن مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أنَّ لجنة الكرة بالنادي تواصلت مع عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، من أجل فتح ملف تجديد عقده مع القلعة البيضاء، خاصة أنَّه ينتهي مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجديد، وبالتالي يحق للاعب التوقيع لأي نادٍ آخر في شهر يناير المقبل.

وأوضح المصدر ذاته، أنَّ لجنة الكرة كانت حريصة من أجل تمديد عقد اللاعب بعد الحصول على موافقة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق.

وأصدَر المدير الفني للفريق الزمالك عفوًا عن اللاعب بعد أزمته الأخيرة، والتي غاب بسببها عن التدريبات لفترة طويلة، وكذلك المباريات، قبل أن ينتظم في التدريبات الأخيرة للزمالك.