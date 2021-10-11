7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين، 11 / 10 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، قفاز اليسون وقميص فان دايك وسبورة كلوب أبرز طلبات لاعبى المنتخب من محمد صلاح، و الزمالك ينتظر عودة أبو جبل لحسم ملف تجديد التعاقد.

قفاز اليسون وقميص فان دايك وسبورة كلوب أبرز طلبات لاعبى المنتخب من محمد صلاح

حالة من الانبهار يعيشها لاعبي منتخبنا الوطني في وجود محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، والذي يصنف حالياً وفقاً لتقييم العديد من الخبراء أنه أفضل لاعبي العالم، ولفت صلاح النظر اليه خاصة من جانب اللاعبين الجدد وأعضاء الجهاز الفني الجديد بسبب تواضعه الشديد وتفانيه في التدريبات بجانب جلساته التحفيزية لزملائه قبل مواجهة ليبيا المرتقبة المقرر اقامتها مساء اليوم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

الزمالك ينتظر عودة أبو جبل لحسم ملف تجديد التعاقد

ينتظر مسئولو نادى الزمالك عودة محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق، عقب انتهاء مهمته مع منتخب مصر لمواجهة ليبيا فى التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم، ثم السفر مع بعثة الزمالك إلى كينيا لمواجهة توسكر فى دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، من أجل حسم ملف تجديد تعاقد اللاعب.

سيد عبد الحفيظ يهدد نجوم الأهلى بالعقوبات بسبب واقعة عمار حمدي

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، تحذيرا شديد اللهجمة لجميع لاعبي الفريق وأكد لهم أن العقوبات القاسية ستكون في انتظار أي لاعب يرفض قرار الجهاز الفني بالجلوس على دكة البدلاء، وطالب مدير الكرة جميع اللاعبين بضرورة الإلتزام بتعليمات وقرارات الجهاز الفني، مشددا على أن قرار المشاركة بيد الجهاز الفني فقط.

وفد الزمالك الثانى يطير إلى كينيا لمواجهة توسكر الكينى فى دورى الأبطال

يطير الوفد الثانى من بعثة فريق الكرةى الأول بنادى الزمالك إلى كينيا استعدادًا لمواجهة فريق توسكر الكينى، المقرر إقامتها يوم 16 من شهر أكتوبر الجارى، فى ذهاب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث سافر الوفد الأول أمس الأحد ويضم كلاً من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، وإبراهيم زارع إداري الفريق، والشيف الخاص بالفريق، ويضم الوفد الثانى باقى أفراد البعثة واللاعبين، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.

الأهلي يستعين بـ"فتوى أوروبية" لمواجهة شكوى أجاي في فيفا

فتح مسئولو النادي الأهلي خط اتصالات خلال الأيام الماضية مع المحامي السويسري مونتييري من أجل معرفة رأيه في موقف النادي من قضية النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق.

وسط الملعب يثير حيرة كيروش قبل مواجهة ليبيا في تصفيات كأس العالم

أثار وسط ملعب الفراعنة، حيرة البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب للوطنى، قبل ساعات من لقاء مصر وليبيا والمقرر إقامته في التاسعة مساءً على ملعب الشهداء ببني غازي، والذى يجمع المنتخبين ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة قبل رحلة النيجر

قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة، وذلك عقب نهاية المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.