شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي: بديل موسيماني جاهز حال رفضه تجديد عقده بشروطنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن كواليس الخلاف بين إدارة النادي والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني حول تجديد عقده، وأكد المصدر أن زوجة موسيماني تصر على أن يكون التجديد لمدة موسمين وأن يتم وضع شرط جزائي كبير للغاية لحماية المدرب من الإقالة.

وتابع المصدر، أن إدارة الأهلي ترفض إملاء الشروط من جانب موسيماني وزوجته، حيث تصر إدارة الأهلي على تجديد العقد لمدة موسم واحد وأن يكون الشرط الجزائي 3 أشهر فقط وأن يكون ذلك حال الرغبة في الفسخ رغم الفوز ببطولة الدوري ودوري أبطال افريقيا أما في حالة خسارتهما أو خسارة أي منهما يكون تجديد العقد اختيارياً.

وأضاف المصدر، أنه في حالة اصرار موسيماني على شروطه سيتم توجيه الشكر له، مشدداً أن بديله تم تحضيره منذ فترة وهو أسم كبير يملك سيرة ذاتية ممتازة وسيتم التعاقد معه فوراً.

وقرر بيتسو موسيماني منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة، وذلك عقب نهاية المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، ويستأنف الفريق تدريباته الأربعاء المقبل، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وانطلق مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العاشرة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. وتغادر بعثة الأهلي القاهرة يوم 14 أكتوبر الجاري، للسفر إلى النيجر استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني، في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.