شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. محمد عامر يسجل للأهلى الهدف رقم "1000" فى شباك إسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 11 أكتوبر 1980، التقى الأهلى مع مضيفه إسكو فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى "80-1981"، والتى أقيمت باستاد القاهرة الدولى، تقدم أصحاب الأرض بهدفين متتاليين فى شباك إكرامى فى مفاجأة كبرى، الهدف الأول سجله عطية شحاتة بعد مرور 5 دقائق من الشوط الأول، وأضاف رأفت جبريل الهدف الثانى فى نفس الدقيقة من الشوط الثانى، لينتفض الأهلى حامل اللقب والمتصدر حتى الأسبوع الرابع ويسجل محمد عامر الهدف الأول فى الدقيقة العاشرة وأضاف مصطفى يونس هدف التعادل من ضربة جزاء احتسبها الحكم عبد الرءوف المرشدى بعدها بدقيقتين، وقبل نهاية الوقت الأهلى تتجلى روح الفانلة الحمراء ويسجل فوزى سكوتى هدف التقدم وبعدها بثلاث دقائق يضيف محمود الخطيب هدف التعزيز لتنتهى المباراة بفوز الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدفين ليستعيد الأهلى الصدارة بفارق نقطة عن الزمالك .

شهدت المباراة حدثا تاريخيا عندما سجل محمد عامر الهدف رقم "1000" للأهلى فى مسابقة الدورى فى المواسم المكتملة ليصبح الأهلى أول نادٍ يتخطى حاجز الألف هدف فى مسابقة الدورى.