شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يراقب مؤيد اللافى "جوهرة الكرة الليبيه" تمهيدا لضمه فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الجيلانى وكيل الليبى مؤيد اللافى لاعب وسط المنتخب الليبى وفريق الوداد المغربى، إن هناك اهتمام كبير من قبل نادى بيراميدز بالتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل.

أضاف الجيلانى فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إن مسئولى بيراميدز يضعون مؤيد اللافى "جوهرة الكرة الليبية" تحت المراقبة فى الفترة الحالية تمهيدًا للتفاوض مع نادى الوداد والعمل على ضمه فى انتقالات الشتاء.

تابع محمد الجيلانى تصريحاته موضحًا أن مؤيد اللافى يعد من أفضل اللاعبين فى صفوف الوداد المغربى بالموسم المنقضى وتوج معهم بلقب الدورى.

وكان إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز أشاد بالإضافات الجديدة من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الماضية، موضحا أنها جميعا تلبي مطالب الجهاز الفني وتدعم جميع الصفوف والمراكز مشيرا إلى أن فريق بيراميدز أصبح متكاملا بصورة كبيرة والإضافات جيدة للغاية وستساعد النادي في تحقيق أهدافه وخططه المستقبلية.

ونجح بيراميدز في إتمام التعاقد خلال الانتقالات الماضية مع 5 لاعبين هم، حسين السيد وهشام محمد وعبد الله مجدي والتونسي فخر الدين بن يوسف والمغربي وليد الكرتي، بجانب التعاقد نهائيا مع محمود صابر لاعب منتخب الشباب، إضافة إلى استعادة جهود الحارس أحمد دعدور والمهاجم الشاب ناصر منسي بعد انتهاء الإعارة.

أوضح إيهاب جلال أن الإضافات ستساعد كثيرا في تنفيذ خططه داخل الملعب وبات الفريق يمتلك أكثر من لاعب في كل مركز وهو ما سيساعده على تنفيذ عملية التدوير خلال المباريات خاصة وأن الموسم المقبل سيكون مضغوطا في نصفه الثاني مع كثرة التوقفات الدولية، وفي ظل مشاركة بيراميدز في أكثر من بطولة فإن الإضافات مهمة من أجل دعم مسيرة الفريق محليا وقاريا.