عبد الحميد بسيونى يجهز خالد الهشادى ببرنامج بدنى قبل انطلاق الدورى

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القاهرة - سامية سيد - خصص عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش برنامج بدنى لتجهيز المغربى خالد الهشادى مهاجم شباب المحمدية والوافد الجديد للفريق قبل ساعات قليلة من غلق باب الانتقالات الصيفية الأخيرة، وذلك حتى يكون اللاعب في أعلى فورمة فنية وبدنية قبل إنطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

وتألق هشادي سابقا مع أولمبيك خريبكة، مما جعله يحصل على عروض من أندية مغربية ، لكنه اختار أن يدخل تجربة أوروبية مع سيتوبال البرتغالي، الذي لعب له موسما واحدا، وعاد في الموسم الماضي للدوري المغربي عبر بوابة شباب المحمدية.

ويسعى هشادي للنجاح في تجربته الجديدة مع طلائع الجيش عبر بوابة الدوري المصرى لاسيما بعد أن نال اعجاب عبد الحميد بسيونى المدير الفني للفريق.

وتوّج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصرى للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية 3 / 2 خلال المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، حيث لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافى بالتعادل السلبى.

أرسل نادى طلائع الجيش قائمته للموسم الجديد لاتحاد الكرة قبل إغلاق باب القيد الصيفى، وعلم ”الخليج 365” أن قائمة الطلائع ضمت 30 لاعباً بجانب ثنائى من مواليد 99 وهم مصطفى الزنارى وأحمد سالم ولاعب مواليد 2000 هو أحمد عاطف وثنائى مواليد 2001 هو محمد سمير ومحمد شحاته وثنائى مواليد 2003 هم خالد عوض وفارس حاتم.

وضمت قائمة الطلائع عشرة 13 صفقة جديدة هى رجب بكار صفقة انتقال حر وميدو جابر اعارة من سيراميكا وجون انطوى موسماً من بيراميدز ومحمد الصباحى إعارة من الاتحاد السكندرى وكازاجى كاسونجو ومحمد جابر إعارة من المصرى البورسعيدى وعبد الرحمن شيكا إعارة موسمين من الإنتاج الحربى وعلى حمدى من المصرى ومحمد الجوينى من الصفاقسى ومحمد أنور من الاتحاد ورامز مدحت إعارة من وادى دجلة وكريم الطيب اعارة من بيراميدز وخالد هشادى من شباب المحمدية المغربى.