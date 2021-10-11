شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة مشجعى الزمالك بالسعودية يودعون بعثة اليد قبل العودة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت رابطة مشجعى الزمالك بالسعودية على وداع بعثة فريق كرة اليد المتوجهه إلى القاهرة بعد ختام مونديال الأندية، وقام لاعبو الزمالك بالإمضاء على التى شيرتات لعدد من جماهير الرابطة .

تستعد بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى رحلة العودة إلى القاهرة ، حيث تعود فى تمام السادسة مساء اليوم الإثنين، بعد حصد المركز الخامس فى كأس العالم للأندية التى اختتمت أول أمس بالسعودية.

وفاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الوحدة السعودى بنتيجة 42/22 فى ثاني مواجهات تحديد مراكز بطولة كأس العالم للأندية المقامة فى السعودية من الخامس إلى العاشر، ليحتل المركز الخامس.

بينما توج ماجديبورج الألماني بلقب البطولة بالفوز على برشلونة 33/28.

وفاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره جامعة سيدنى بنتيجة 19/38، فى إطار أول لقاء بتحديد المراكز من الخامس إلى العاشر ببطولة كأس العالم للأندية المقامة فى السعودية قبل أن يحصل على راحة أمس.

وخسر فريق الزمالك الأربعاء من برشلونة الإسبانى بنتيجة 36 / 32 فى إطار ربع نهائى مونديال الأندية.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

وتأهل الزمالك إلى كأس العالم للأندية بالفوز على الأهلى فى السوبر الأفريقي بنتيجة 28 / 27 على صالة حسن مصطفى.