شكرا لقرائتكم خبر عن قفاز اليسون وقميص فان دايك وسبورة كلوب أبرز طلبات لاعبى المنتخب من محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الانبهار يعيشها لاعبي منتخبنا الوطني في وجود محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، والذي يصنف حالياً وفقاً لتقييم العديد من الخبراء أنه أفضل لاعبي العالم، ولفت صلاح النظر اليه خاصة من جانب اللاعبين الجدد وأعضاء الجهاز الفني الجديد بسبب تواضعه الشديد وتفانيه في التدريبات بجانب جلساته التحفيزية لزملائه قبل مواجهة ليبيا المرتقبة المقرر اقامتها مساء اليوم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويحرص محمد صلاح في كل معسكر على اصطحاب عدد كبير من قميصه في ليفربول لمنحه كهدية لزملائه، إلا أن هذه المرة تلقى صلاح طلبات جديدة لاحضارها معه في المعسكر القادم أبرزها قفاز اليسون من جانب حراس المرمى كما طلب بعض اللاعبين وخاصة المدافعين قميص زميله في ليفربول وصخرة دفاع منتخب هولندا فيرجيل فان دايك كما طلب أحد أعضاء الجهاز الفني السبورة التي يقوم عليها الألماني يورجن كلوب بوضع خطة المباريات.

وتبلغ القيمة التسويقية لمنتخب مصر 145 مليون يورو بفضل تواجد الدولى المصرى محمد صلاح الذى يبلغ قيمته 100 مليون يورو، متفوقا على المنتخب الليبى الذى تبلغ قيمته 18.13 مليون يورو، والذى يمتلك المعتصم المصراتي لاعب سبورتنج براجا بقيمة 14 مليون يورو.

ويعد محمد صلاح أغلى لاعب في قائمة المنتخبين قبل موقعة الليلة بـ100 مليون يورو، وفى الوصافة يأتي اللاعب الليبى المعتصم المصراتي نجم نادى سبورتنج براخا البرتغالى بقيمة 14 مليون يورو، ويأتي محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى في المركز الثالث بقيمة 10 ملايين يورو، وفى المركز الرابع جاء مصطفى محمد لاعب جالاتا سراى التركى بقيمة 6.5 مليون يورو، واحتل أحمد حجازى وأحمد حسن كوكا المركز الخامس بقيمة 4 ملايين يورو لكل منهما.