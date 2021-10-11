الامارات | معلومة صادمة عن محمد صلاح في الدوري الإنجليزي.. هل يرحل بعد هذه المعاناة!

شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة صادمة عن محمد صلاح في الدوري الإنجليزي.. هل يرحل بعد هذه المعاناة! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار محمد صلاح الجدل في الدوري الإنجليزي من جديد ولكن هذه المرة نتيجة لعدم فوزه بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي التي ذهبت لصالح لاعب مانشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أن تساوت الأرقام ولكن فاز اللاعب البرتغالي بها، ليواصل النجم المصري صيامه عن الفوز بالجائزة منذ 3 سنوات ونصف وبالتحديد منذ شهر مارس 2018.

ورصد حساب رابطة الدوري الإنجليزي في موقع تويتر، معلومة صادمة عن النجم المصري، حيث ذكر عدد الأهداف التي أحرزها صلاح خلال فترة عدم فوزه بجائزة الشهر في البريميرليغ، وقال: "محمد صلاح لم يحقق جائزة لاعب الشهر في البريميرليغ منذ مارس 2018 - ومنذ ذلك الوقت سجل 99 هدف في 121 مباراة".

وانتقد عدد كبير من لاعبي الدوري الإنجليزي السابقين قرار فوز كريستيانو رونالدو بالجائزة على حساب محمد صلاح، وأكدوا أن اللاعب المصري هو الأحق بها حيث يعتبر الأفضل في العالم حالياً وليس في الدوري الإنجليزي فقط، ورغم فوز صلاح بالعديد من الجوائز مع فريقه الإنجليزي إلا أن هذه الجائزة والتي توج بها من قبل في 3 مرات وكانت في موسمه الأول وتحديدا في نوفمبر 2017، وفبراير ومارس 2018، لم يحققها منذ فترة كبيرة.

ومن ضمن المعلقين على خسارة صلاح أكد أسطورة منتخب إنجلترا، غاري لينكر، أن النجم المصري، يستحق جائزة الشهر التي منحتها رابطة الدوري الإنجليزي للبرتغالي كريستيانو رونالدو، وقال لينكر، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن "رونالدو كان رائعا، لكن صلاح كان الأحق بهذه الجائزة وبفارق مريح".

فهل تسبب هذه الأزمة مشكلة مع اللاعب المصري خاصة أنه يتعرض الفترة الأخيرة لانتقادات أيضاً بسبب أداءه مع منتخب مصر، حيث لعب مع الفراعنة 3 مباريات في التصفيات الأخيرة ولم ينجح في التسجيل أو صناعة أي هدف خلال هذه المباريات، وهو ما جعل عدد كبير ينتقده بسبب فارق المستوى بين ليفربول والمنتخب المصري.

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