ليونيل ميسي "غاضب".. والسبب رئيس برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

كشف برنامج ”الشيرينغيتو“ الإسباني الشهير عن شعور الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، بالغضب من خوان لابورتا، رئيس برشلونة، إثر تصريحاته الأخيرة بأنه كان يأمل في أن يبقى ليونيل في البارسا ويعرض فكرة أن يلعب مجانا مع الفريق.



ووفقا لما ذكره البرنامج، عبر مراسله خوسيه ألفاريز، فإن ”ميسي شعر بالغضب من هذه التصريحات، حيث أكد أن مسؤولي برشلونة لم يطلبوا منه إطلاقا اللعب مجانا مع الفريق“.

وكان ميسي قد رحل عن برشلونة وانضم إلى سان جيرمان في أغسطس الماضي بعدما قرر برشلونة عدم تجديد عقده نظرا لقوانين رابطة الدوري الإسباني الجديدة المتعلقة بسقف الرواتب.

وكانت إذاعة ”راك 1“ قد نقلت تصريحات لابورتا التي قال فيها إنه ”أتى وقت كان واضحا فيه للطرفين أن الأمور باتت مستحيلة، كانت هناك خيبة أمل من الجانبين“، مضيفا: ”ميسي أراد البقاء ولكنهم وضعوا ضغطا كبيرا بسبب العرض الذي قدموه. أدركوا أنه في حال لم يبقَ، فسيذهب إلى سان جيرمان“.

وأضاف: ”تمنيت أن يغير ميسي رأيه ويقول إنه سيلعب مجانا، لأحببتُ ذلك لو حصل. وأعتقد أن رابطة الدوري الإسباني كانت ستقبل بالأمر. لكن لا يمكننا أن نطلب من لاعب بمكانة ميسي القيام بذلك“، مشددا على أن الوضع المالي السيئ للنادي حال دون إمكانية المحافظة على ميسي بالشروط ذاتها.

وكان برشلونة قد سجل خسائر بلغت 481 مليون يورو الموسم الماضي، وبلغ إجمالي الدين 1.35 مليار يورو.

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للفوز على أوروغواي (3-0)، مساء الأحد، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

وسجل ميسي هدفه رقم 80 مع منتخب بلاده أمام أوروغواي، ليحصل على شهادة تقديرية من الاتحاد الأرجنتيني للعبة.