عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يستضيف منتخب ليبيا نظيره المصري في وقت لاحق، الإثنين، بملعب الشهداء في بنغازي في إطار الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.



وفاز منتخب مصر على ليبيا في مباراة الذهاب، بالجولة الثالثة من التصفيات بهدف دون رد سجله عمر مرموش، لاعب شتوتجارت الألماني.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، متفوقا بفارق نقطة عن نظيره الليبي فيما تمتلك أنجولا 3 نقاط وتتذيل الجابون بنقطة واحدة.

واستقر الإسباني خافيير كليمنتي مدرب ليبيا، والبرتغالي كارلوس كيروش، مدرب مصر، على تشكيل المباراة.

التشكيل المتوقع لمنتخب ليبيا أمام مصر

حراسة المرمى: محمد نشنوش.

خط الدفاع: معتصم صبو وسند الورفلي ومحمد المنير وعبدالله شريف.

خط الوسط: محمد التهامي ومعتصم المصراتي والسنوسي الهادي ومؤيد اللافي وعمر الخوجة.

خط الهجوم: محمد زعبية.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام ليبيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، وأحمد حجازي، ومحمود حمدي "الونش"، وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية، ومحمد النني، وطارق حامد، وعمر مرموش، ومحمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

وينتظر أن تلعب المباراة المرتقبة بين المنتخبين الشقيقين على ملعب "بنغازى"، وذلك مساء الإثنين، 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وطرابلس.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

من المنتظر أن تقوم قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية وقناة ليبيا الرياضية بنقل المباراة على الهواء مباشرة.