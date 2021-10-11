مواعيد مباريات اليوم.. مصر فى ضيافة ليبيا ومقدونيا تواجه ألمانيا

الشارقة - اميمة ياسر - تقام اليوم الاثنين 11 - 10 - 2021 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم فى مقدمتها مواجهة ألمانيا ضد مقدونيا الشمالية فى تصفيات أوروبا لنهائيات كأس العالم، فضلا عن مواجهة مصر وليبيا فى تصفيات أفريقيا لكأس العالم.

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

قبرص X مالطة - الساعة السادسة مساء

لاتفيا X تركيا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

هولندا X جبل طارق – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

النرويج X الجبل الأسود – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

أيسلندا X ليشتنشتاين – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

مقدونيا الشمالية X ألمانيا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

رومانيا X أرمينيا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

كرواتيا X سلوفاكيا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

سلوفينيا X روسيا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

روسيا البيضاء X التشيك– الساعة التاسعة إلا ربع مساء

إستونيا X ويلز – الساعة التاسعة إلا ربع مساء