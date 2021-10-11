شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة الزمالك إلى كينيا تستغرق 6 ساعات قبل مواجهة توسكر بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير مساء اليوم، الإثنين، بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك إلى كينيا، فى إطار الاستعداد لخوض مواجهة توسكر الكينى فى الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

وتستغرق رحلة سفر الزمالك إلى كينيا قرابة الست ساعات، حيث سيخوض الفريق تدريباته الجماعية فى الثالثة والنصف عصر اليوم، على أن يتوجهون بعد ختام المران إلى المطار للسفر إلى كينيا.

وسافر الوفد الأول أمس الأحد ويضم كلاً من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، وإبراهيم زارع إداري الفريق، والشيف الخاص بالفريق، ويضم الوفد الثانى باقى أفراد البعثة واللاعبين، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.

ويدير المباراة طاقم تحكيم إثيوبى مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسى حكما رابعا.