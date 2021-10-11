شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أرقام الرحلة الذهبية للحاوى وليد سليمان فى الأهلى قبل خط النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وليد سليمان نجم النادى الأهلى، عزمه إعلان الاعتزال بنهاية الموسم الجديد حال عدم اتخاذ إدارة القلعة الحمراء قراراً بتمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل فى إشارة لرغبته بالاعتزال بالقميص الأحمر وعدم ارتداء قميص أخر حفاظاً على رحلته الذهبية مع الأهلى، ويعد وليد سليمان من أبرز نجوم الأهلي في العقد الأخير، حيث ساهم بقوة في تتويج المارد الأحمر بالعديد من الألقاب، القارية والمحلية ، ولا تنسى جماهير الأحمر تمسك اللاعب بانتقاله للنادي ورفضه ضغوط إدارة ناديه السابق بتروجت من أجل الانتقال للزمالك.

ويعد وليد سليمان واحدًا من اللاعبين الأساسيين الذي يعتمد عليهم أي مدرب تولى القيادة الفنية للنادي الأهلي، خصوصًا أنه من اللاعبين الذين يصنعون الفارق، ويمتلكون مهارات كبيرة بجانب الروح العالية.

وشارك وليد سليمان في 277 مباراة بجميع البطولات بإجمالى 15831 دقيقة لعب ونجح في تسجيل 67 هدفاً وصنع 47 هدفاً،وحقق الحاوى مع الأهلي خلال مسيرته 15 بطولة منها 5 ألقاب دورى، و2 كاس مصر، و3 كأس السوبر المحلى، بالإضافة إلى ثلاث بطولات لدوري الابطال الافريقى وواحدة كونفدرالية بجانب كأس السوبر الافريقى فضلا عن برونزية كأس العالم للأندية، ورغم أن الإصابة تخطف الحاوي أوقاتا كثيرة إلا أن يعود متألقاً ولا يعرف للشيب طريقاً فلم يهزمه الزمن وبات يغرد احلي الالحان في مباريات المارد الأحمر.

وكانت أهداف الحاوى ولمساته حاسمة في العديد من البطولات التي توج بها الأحمر، ويتذكر له الجمهور الأهلاوي هدفه الثاني والذي منح الفريق الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2012 على حساب الترجي، بالإضافة إلى مساهمته في التتويج بالكونفدرالية عام 2014 بعرضية رائعة على رأس عماد متعب ، وكذلك أحرز سليمان هدفاً غالياً لكل جماهير الأهلى فى مرمى الزمالك خلال لقاء الفريقين فى إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا

دائما ما يضع وليد سليمان، الجماهير في الاعتبار، فهو يذكر دائما الجمهور في أغلب حديثه ويتحدث بمزيد من الفخر والانتماء عن القلعة الحمراء قائلا :" "كنت أحارب للانتقال إلى الأهلي، وأمنية حياتي الاعتزال في صفوف النادي العريق، سأكون فخورا بالقول إنني اعتزلت في صفوف الأهلي".

وأكمل "النادي الأهلي كبير وأي شخص يتمنى السير من أمام سور النادي، سأفعل كل شيء لنتوج بدوري أبطال إفريقيا".