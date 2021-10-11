شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي مستمر في حراسة مرمى الفراعنة أمام ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، على استمرار محمد الشناوى حارس مرمى المنتخب الوطنى، في مهمة حماية عرين الفراعنة في مباراة اليوم أمام منتخب ليبيا، في اللقاء الذى يجمع المنتخبين في تمام التاسعة مساءً على ملعب الشهداء بمدينة بنى غازى ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان الشناوى قد تألق في اللقاء الماضى أمام محاربى الصحراء، حيث نجح الشناوى في منع هدف محقق للمنتخب الليبى وحافظ على نظافة شباكه ليمنح المنتخب الوطنى فوزاً على نظيره الليبى بهدف نظيف، ليتصدر المنتخب الوطنى مجموعته بفارق نقطة عن نظيره الليبى.

ويطمع الفراعنة في تحقيق أى نتيجة ايجابية أمام منتخب ليبيا لضمان الاستمرار في صدارة المجموعة السادسة والمحافظة علي امال الفراعنة في التأهل للمباراة الفاصلة حيث تنص اللوائح علي تأهل الفريق صاحب المركز الأول فقط وهو ما حرص عليه الجهاز الفني في جلساتهم مع اللاعبين بأن مباراة اليوم تعد هي الأهم في مشوار التأهل للمباراة وتحفيزهم علي ضرورة تحقيق الفوز علي منتخب ليبيا علي ارضه من أجل الاستمرار في صدارة المجموعة خاصة ان الفوز يقرب الفراعنه من التاهل بنسبة كبيرة للغاية حيث يحتل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط ثم ليبيا ثانيا برصيد 6 نقاط وانجولا 3 نقاط والجابون في المركز الاخير برصيد نقطة واحدة ،وفي حالة فوز الفراعنة امام ليبيا ثم الفوز علي الجابون بالقاهرة سيحسم بطاقة التأهل رسميا للمباراة النهائية.