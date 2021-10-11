شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجلس اتحاد السلة الجديد الفائز بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق اتحاد كرة السلة باب التقدم للترشح بانتخابات الجمعية العمومية والتى من المقرر أن يتم عقدها يوم 2 نوفمبر المقبل، وتم فتح الباب لمدة أسبوع.

ولم يتقدم سوى فرد واحد على منصب الرئيس وثمانية على مقاعد العضوية، وبذلك يكون من تقدموا بأوراق ترشحهم فازوا بالتزكية وهم مجدى أبو فريخة على الرئاسة وفى العضوية كل من محمد عبد المطلب وعمرو مصيلحى وخالد القوصى وإيهاب محسن وحسين البشبيشى ومحمد فتحى ورحاب الغنام بالإضافة إلى حمدى المناعي.

ويعد المناعى هو الوجه الجديد الوحيد فى قائمة أبو فريخة السابقة واكتملت القائمة بعد اعتذار علاء زهران لارتباطه بأعمال خاصة بالخارج.