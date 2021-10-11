شكرا لقرائتكم خبر عن "ارقص يا عريسنا".. نجوم الأهلى يحتفلون بأفشة قبل زفافه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد محمود، صانع ألعاب النادى الأهلى، فيديو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، من احتفال نجوم القلعة الحمراء بمحمد مجدى أفشة زميلهم بالفريق، وذلك قبل أيام من موعد زفافه، وردد اللاعبون: "ارقص يا عريسنا" قبل أن يدخل أفشة في وصلة رقص مع رامى ربيعة داخل غرفة خلع الملابس.

وحرص محمد مجدى أفشة نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر على توجيه الدعوة لكل أبناء بلدته كومبرة لحضور حفل زفافه، حيث علق نجم الأهلى لافتات دعوة أهالى بلدته فى الشوارع حيث يقيم أفشة حفل "الحنة" يوم الثلاثاء المقبل، بينما يقيم حفل زفافه بأحد الفنادق الشهيرة الخميس المقبل، ويغيب محمد مجدي أفشة عن مباراة فريقه أمام الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد أن حصل أفشة على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن "ضربة البداية" للأهلي في بطولة أفريقيا النسحة الحالية بسبب عقد قرانه يوم 14 أكتوبر الجاري.