شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: صلاح هداف مصر الأول رغم حملات التشكيك.. وموسيمانى بيكره الوديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر الإعلامى أحمد شوبير الحملة التى يتعرض لها محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :"ينفع نعمل حملة ضد محمد صلاح طب ازاى والنبى ، صلاح هداف مصر الاول بالارقام ، صلاح نجم منتخب مصر الاول ، صلاح أفضل لاعب فى العالم ، والغريب ان اللى بيهاجم صلاح بعض الاعلاميين الغير رياضيين فبلاش الطريقة دى عشان الناس بره هتضحك علينا".

ويضيف شوبير:" بنزيما قعد 6 سنين لايسجل مع منتخب بلاده ، كل النجوم بيمروا بفترات بيغيبوا عن التهديف لكن لايمكن بأى حال من الاحوال أن نغفل موهبتهم وإمكانياتهم ودورهم".

وعن الأهلى علق شوبير:" بجد مش عارف ليه موسيمانى بيكره المباريات الودية ، كل الفرق بتلعب وديات إلا الأهلى، ومعرفش السبب ايه".

ويبحث منتخب مصر في مباراته المقرر لها التاسعة مساء اليوم أمام ليبيا في الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس العالم 2022 بملعب الشهداء ببني غازي ،عن الفوز وتحقيق النقاط الثلاث او التعادل من اجل الاستمرار في صدارة المجموعة علي حساب ليبيا وأنجولا والجابون.