شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. بيج رامي أول عربى وأفريقى يحصد لقب مستر أولمبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح ممدوح السبيعى الشهير بـ " بيج رامى " فى أن يصبح حديث الصباح و المساء فى الشارع الرياضى، بعد تتويجه بلقب ببطولة مستر أولمبيا للعام الثانى على التوالى، بعد تغلبه على منافسه الأمريكى براندون كيري والإيراني هادي شوبان.

يبلغ بيج رامى من العمر 36 عاما، حيث إنه مواليد 1985بمحافظة كفر الشيخ و بدأ كمال الأجسام عام 2010 بإحدى صالات الجيم بالكويت.

أول مشاركة له كانت عام 2012 بمستر اولمبيا للهواة وحقق المركز الأول ، حيث فااز ببطولة نيويورك 2013.

ويعد أول مصري يتوج بلقب مستر أولمبيا، أما فى عام 2013 تم تصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين بعد أن حصل على المركز الثامن ببطولة مستر أولمبيا.

وراهن بيج رامي على الفوز باللقب فى هذه النسخة حيث قال خلال المؤتمر الصحفى للبطولة أنه بذل مجهودًا كبيرًا منذ تتويجه بلقب النسخة الماضية حتى يتمكن من هزيمة نفسه هذا العام والفوز باللقب للعام الثاني على التوالي.

أكد موقع "باربيند" الأمريكي، المتخصص في أخبار رياضات ألعاب القوى، أن بيج رامي تسلم جائزة مستر أولمبيا 2021، وهي عبارة عن شيك بنكي بقيمة 400 ألف دولار أمريكي ، أى بما يعادل حوالي 6.2 مليون جنيه مصري.

وقال بيج رامي في المؤتمر الصحفي الذى أقيم على مسرح مستر اولمبيا قائلاً الشتاء قادم غدًا في أورلاندو، وهي نفس الجملة التي أطلقها البطل المصري العالمي قبل التتويج بلقب نسخة العام الماضي.

وتوج بيج رامي ببطولة مستر اولمبيا العام الماضى أيضا فى إنجاز لم يتحقق من قبل .

ويرصد الخليج 365 لقطات للنجم بيج رامى فى اللقطات التالية :