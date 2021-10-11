شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة ليبيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الوطنى مباراة هامة أمام نظيره الليبى، فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم في الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس العالم 2022 بملعب الشهداء ببني غازي ، ويبحث منتخب مصر عن الفوز وتحقيق النقاط الثلاث او التعادل من اجل الاستمرار في صدارة المجموعة علي حساب ليبيا وأنجولا والجابون.

وحقق منتخب مصر فوزا مهما على نظيره الليبى بهدف نظيف، فى المباراة التى جرت بينهما يوم الجمعة الماضية ، على استاد برج العرب فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، وسجل الهدف عمر مرموش.

و تصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط فى المركز الثانى، وجاءت أنجولا فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتزيل الجابون المجموعة بنقطة وحيدة. ويطمع الفراعنة في تحقيق أى نتيجة ايجابية أمام منتخب ليبيا لضمان الاستمرار في صدارة المجموعة السادسة والمحافظة علي امال الفراعنة في التأهل للمباراة الفاصلة حيث تنص اللوائح علي تأهل الفريق صاحب المركز الاول فقط وهو ما حرص عليه الجهاز الفني في جلساتهم مع اللاعبين بأن مباراة اليوم تعد هي الأهم في مشوار التاهل للمباراة وتحفيزهم علي ضرورة تحقيق الفوز علي منتخب ليبيا علي ارضه من أجل الاستمرار في صدارة المجموعة خاصة ان الفوز يقرب الفراعنه من التاهل بنسبة كبيرة للغاية.

ومن المرجح أن يجرى كيروش تغييرات طفيفة عن مباراة ليبيا الأولى علي رأسها اللعب بـ3 دفندرات و الدفع بطارق حامد بجوار محمد النني وعمرو السولية علي حساب عبدالله السعيد الي جانب دراسة الدفع بأيمن اشرف في مركز الظهير الايسر علي حساب احمد فتوح بسبب اجادة اشرف للنواحي الدفاعية عن فتوح، وسيكون تشكيل المنتخب في مباراة اليوم هو محمد الشناوي في حراسة المرمي و أحمد حجازي و محمود الونش و اكرم توفيق وايمن اشرف في الدفاع و محمد النني وطارق حامد و عمرو السولية في الوسط و عمر مرموش أو رمضان صبحي و محمد صلاح ومصطفي محمد في الهجوم، مع تكليفات بالثلاثي الهجومي بالعودة للتامين الدفاعي من منتصف الملعب نظرا للهجوم المتوقع من المنتخب الليبي.