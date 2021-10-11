شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشربينى يتأهل إلى نهائى بطولة كليفلاند كلاسيك للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل البطل المصرى محمد الشربينى المصنف رقم 23 عالمياً لرجال الإسكواش، إلى الدور النهائى ببطولة كليفلاند كلاسيك للإسكواش، التى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 7 أكتوبر الجارى إلى الثانى عشر من نفس الشهر بقيمة جوائز مادية تقدر بـ30 ألف دولار.

وفاز الشربينى على منافسه الإنجليزى ناثان ليك بالدور نصف النهائى، بنتيجة 3/2 فى مباراة استغرقت 64 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 5-11, 2-11, 11-4, 11-9, 11-4.

يذكر أن محمد الشربينى هو اللاعب المصرى الوحيد في تلك البطولة.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبين لشهر أكتوبر الجارى، وحافظ البطل المصرى على فرج، لاعب وادى دجلة، على صدارة التصنيف العالمى للشهر الثانى على التوالى والثانى والعشرين فى مسيرته الاحترافية، ليصبح بذلك ثالث أكثر اللاعبين المصريين هيمنة على الصدارة.

وتخطى على فرج، أسطورة الإسكواش المعتزل رامى عاشور، ليصبح ثالث أكثر لاعب مصرى هيمنة على صدارة الإسكواش العالمى، ويسبقه عمرو شبانة برصيد 33 شهراً ومحمد الشوربجى برصيد 50 شهراً.

كما استمر محمد الشوربجى فى المركز الثانى، وطارق مؤمن لاعب الجزيرة فى المركز الرابع والنيوزلاندى بول كول فى المركز الثالث.

فيما استقر مروان الشوربجى في التصنيف الخامس، وواصل كريم عبد الجواد تواجده في المركز السادس، وفارس الدسوقي في المركز السابع.