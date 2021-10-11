شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يهدد نجوم الأهلى بالعقوبات بسبب واقعة عمار حمدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، تحذيرا شديد اللهجمة لجميع لاعبي الفريق وأكد لهم أن العقوبات القاسية ستكون في انتظار أي لاعب يرفض قرار الجهاز الفني بالجلوس على دكة البدلاء، وطالب مدير الكرة جميع اللاعبين بضرورة الإلتزام بتعليمات وقرارات الجهاز الفني، مشددا على أن قرار المشاركة بيد الجهاز الفني فقط.

وتأتي تحذيرات مدير الكرة بعدما لاحظ حال من الغضب لدى بعض اللاعبين الذين لم يشاركون في نهاية الموسم الماضي، وأراد عبد الحفيظ أن يبدأ الأهلي الموسم المقبل بمزيداً من التركيز وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني ، وذلك بعدما نما إلى علمه أن عمار حمدي لاعب الفريق مُستاء من عدم مشاركته في مباراتي طلائع الجيش وإنبي.

وطلب سيد عبد الحفيظ من عمار حمدى التركيز فى الملعب فقط وعدم الإنشغال بأية أمور أخرى، موضحا له أن الجهاز الفني سيدفع به فى المباريات فى التوقيت المناسب وفقا لوجه نظر الجهاز الفنى ، وأكد مدير الكرة لـ عمار حمدي، أن الفرصة ستأتي له طالما يشارك ويجتهد في التدريبات ويؤدي ما عليه، خاصة أن الجهاز الفني للفريق بقيادة موسيماني طلب إعادته بعد إنتهاء إعارته لنادي الاتحاد السكندرى فى الموسم الماضي ، وشهدت الفترة الماضية تناول أنباء حول غضب عمار حمدي بسبب عدم ظهوره في مباريات الفريق الرسمية حتى الآن، حيث غاب عن مباراتي طلائع الجيش في السوبر المحلي وإنبي في كأس مصر.