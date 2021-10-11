الخليج 365 يكشف.. لماذا أخفى كيروش ملامح تشكيل المنتخب قبل لقاء ليبيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

مصدر ليلا كورة: كيروش يخفي ملامح التشكيل بسبب "عيون ليبيا"

أكد مصدر مسؤول، أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، حرص على اخفاء ملامح تشكيل منتخب مصر لمباراة ليبيا خلال المران الوحيد الذي خاضه المنتخب.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة منتخب ليبيا مساء اليوم الاثنين في مباراة الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وصرح مصدر لمصراوي، بأن كيروش اكتفى بمران مدته 35 دقيقة، وأدى المنتخب تدريباته والتي انتهت بـ"الكرة الطائرة"، وذلك بسبب ضيق الوقت قبل المباراة المرتقبة.

ووفقاً للمصدر، حرص كيروش، على اخفاء ملامح التشكيل الخاص بمنتخب مصر، بسبب تواجد عدد من الإعلاميين في محيط الملعب، بجانب الكاميرات الخاصة.

وحقق منتخب مصر أول انتصار له في حقبة كيروش وجهازه الفني أمام ليبيا في مباراة الجولة الثالثة من التصفيات بهدف نظيف بملعب استاد الجيش ببرج العرب.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، بينما يأتي المنتخب الليبي ثانياً بـ6 نقاط، والمنتخب الأنجولي ثالثاً برصيد 3 نقاط، وأخيراً الجابون بنقطة وحيدة.