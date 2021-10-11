ميدو يكشف محاولة الزمالك ضم مرموش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

قال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للزمالك، إن الأخير عرض على عمر مرموش المحترف بين صفوف فريق شتوتجارت الألماني، الانتقال للفريق الأول خلال الصيف الماضي.

وتألق مرموش خلال مشاركته الأولى مع المنتخب الوطني تحت قيادة كارلوس كيروش، ونجح في قيادة الفراعنة للفوز على المنتخب الليبي بهدف دون رد خلال مباراة الجولة الثالثة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "الماتش" عبر فضائية "صدى البلد"، قال ميدو: "من أول يوم رأيت فيه مرموش قلت إنه لاعب لديه عقلية جيدة وإمكانيات مميزة تؤهله للعب في أوروبا".

وأضاف: "عمر ووالده كانا حريصان على استغلال أي فرصة للعب في الخارج".

وتابع: "مرموش لاعب تأسس بشكل جيد في أكاديمية وادي دجلة، لديه ثقافة وعقلية، أعتقد لو كان استمر في الدوري المصري سنة أواثنين لما تمكن من الاحتراف".

وواصل: "السفر في وقت مناسب بين الـ 17-18 عاما أفضل لأنه بيكّون عقلية اللاعب في وقت مبكر".

وأكمل: "أي لاعب محترف تفتخر به الجماهير المصرية، محمود حسن (تريزيجيه) عندما يلعب ويتألق تفتخر به جماهير الزمالك، وعندما كنت لاعبا محترفا كانت جماهير الأهلي تفتخر بي أيضًا".

وأتم ميدو حديثه: "الزمالك قدم لمرموش عرضا رسميا خلال مجلس الناديالأبيض المنتخب، والحديث كان عن طريقي، واللاعب كانت إجابته واضحة أنني لن أعود لمصر في الوقت الحالي و(محدش يكلمني في الموضوع ده).. تلك هي العقلية مع العلم أن مرموش كان وقتها لاعبا بين صفوف رديف فولفسبورج وليس الفريق الأول".