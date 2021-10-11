التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام ليبيا في تصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستعد المنتخب الوطني الأول تحت قيادة مدربه كارلوس كيروش، لمواجهة ليبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

ومن المقرر أن يحل المنتخب الوطني ضيفا على نظيره الليبي في تمام التاسعة مساء اليوم الاثنين على ملعب الشهداء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات المونديال.

ونجح الفراعنة في تجاوز مباراة الجولة الثالثة أمام ليبيا بهدف دون رد سجله المحترف الدولي عمر مرموش، ليتصدر المنتخب المصري المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بينما توقف رصيد فرسان المتوسط عند النقطة 6.

ومن المتوقع أن يبدأ كيروش مباراة اليوم بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، محمود حمدي "الونش"، أحمد حجازي، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عمرو السولية.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.