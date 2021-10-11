ميسي يعزز رقمه القياسي.. الأرجنتين تهزم أوروجواي بثلاثية في تصفيات المونديال (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

عزز المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم موقعه في المركز الثاني بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، إثر تغلبه على منتخب أوروجواي 3 / صفر مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينيتش).

وبعد أن حطم الرقم القياسي للأسطورة البرازيلي بيليه كأبرز هداف لمنتخب في أمريكا الجنوبية خلال فترة التوقف الدولي السابقة، عزز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقمه القياسي على مستوى القارة ورفع رصيده من الأهداف بقميص المنتخب إلى 80 هدفا.

وافتتح ميسي التسجيل للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 38 ثم أضاف رودريجو دي بول الهدف الثاني قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، وجاء الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 62 وسجله لاوتارو مارتينيز.

وحافظ المنتخب الأرجنتيني، الذي يدربه ليونيل سكالوني، بذلك على سجله خاليا من الهزائم طوال المباريات العشر التي خاضها بالتصفيات حتى الآن.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني بفارق ست نقاط خلف المنتخب البرازيلي المتصدر، بينما تجمد رصيد منتخب أوروجواي عند 16 نقطة في المركز الرابع علما بأن المباراة أمام الأرجنتين كانت الــ11 لأوروجواي في التصفيات.