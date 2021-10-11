تعرف على موعد والقناة الناقلة لمباراة ليبيا ومصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يخوض منتخب مصر مباراة صعبة أمام نظيره الليبي في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب بني غازي.

وكان المنتخب المصري حقق فوزاً على نظيره الليبي في الجولة الثالثة من التصفيات قبل عدة أيام، في اللقاء الذي أقيم بملعب الجيش في برج العرب.

ويهدف المنتخب المصري لتحقيق الفوز على ليبيا للمرة الثانية خلال 72 ساعة من أجل الابتعاد بصدارة ترتيب المجموعة، والاقتراب من حسم التقدم إلى الدور النهائي للتصفيات.

ومن المقرر إذاعة مباراة ليبيا ومصر عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يحتل صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بينما تتواجد ليبيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.