شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تتواصل اليوم الإثنين 11 أكتوبر/ تشرين الأول فعاليات تصفيات كأس العالم 2022 في مختلف القارات



وتقام اليوم الإثنين جولة جديدة من تصفيات كأس العالم، وذلك في قارتي أوروبا وأفريقيا

يستضيف منتخب ليبيا في "بنغازي" نظيره المصري في الجولة الرابعة من المجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وكانت مباراة المنتخبين، يوم الجمعة الماضي، انتهت لصالح الفريق المصري بهدف دون رد.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وطرابلس.

ومن المنتظر أن تقوم قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية وقناة ليبيا الرياضية بنقل المباراة على الهواء مباشرة، بالإضافة إلي منصة "شاهد vip".

وفي نفس المجموعة، يستضيف منتخب الجابون نظيره الأنجولي، في تمام الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت أبوظبي، الثالثة مساء بتوقيت القاهرة وطرابلس.

يذكر أن أنجولا فازت على الجابون 3-1 في الجولة الماضية ورفعت رصيدها للنقطة 3 خلف مصر (7) وليبيا (6)، فيما تجمد رصيد الجابون عند نقطة واحدة.

وستكون المباراة مذاعة عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الرسمية علي موقع "يوتيوب".

وضمن المجموعة الرابعة من تصفيات أفريقيا للمونديال، يستضيف منتخب موزمبيق نظيره الكاميروني في تمام الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتملك موزمبيق نقطة واحدة في حين تتواجد الكاميرون بـ6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة التي تضم كوت ديفوار صاحبة الصدارة بـ7 نقاط.

المباراة ستكون مذاعة على قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الرسمية علي موقع "يوتيوب".

وسيواجه منتخب كوت ديفوار المتصدر على أرضه فريق مالاوي صاحب النقاط الثلاث، في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة.

ويسعى الأفيال للحفاظ على الصدارة في ظل الصراع مع الكاميرون على بطاقة التأهل في مجموعة الموت بالتصفيات الأفريقية.

وكما المباراة السابقة، ستكون هذه المواجهة مذاعة على قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الرسمية علي موقع "يوتيوب".

وبالانتقال إلى تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، يستضيف منتخب هولندا نظيره جبل طارق في الجولة الثامنة، في تمام العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.45 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتقام المباراة علي ملعب "فينورد"، وكان الطواحين هزموا جبل طارق بسباعية في مباراة الذهاب، حيث تحتل هولندا صدارة المجموعة السابعة بـ16 نقطة، أما جبل طارق فلم تحقق أي نقطة في الجولات السبع الماضية.

هذه المواجهة الأوروبية ستكون منقولة على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 3".

وفي المجموعة العاشرة ولحساب الجولة الثامنة، يحل منتخب ألمانيا ضيفا على مقدونيا الشمالية، في المباراة التي ستنطلق في العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.45 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتتصدر ألمانيا المجموعة العاشرة برصيد 18 نقطة وخلفها مقدونيا برصيد 12 نقطة، لتصبح قريبة من بلوغ المونديال.

وستنقل المباراة تلفزيونيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

وخلال منافسات المجموعة الثامنة، تستضيف كرواتيا نظيرتها سلوفاكيا في الجولة الثامنة من التصفيات في تمام العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.45 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتحتل كرواتيا صدارة المجموعة الثامنة بـ16 نقطة أما سلوفاكيا فرصيدها 9 نقاط في المركز الرابع.

ويمكن متابعة المباراة تلفزيونيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".