مرت من الحارس فرناندو موسليرا إلى داخل المرمى .. هدف «معجزة» بقدم ميسي يقود الأرجنتين للفوز على أوروجواي

الشارقة - اميمة ياسر - أحرزت الأرجنتين هدفين في غضون دقائق قبل نهاية الشوط الأول أحدهما بطريقة غريبة من ليونيل ميسي، لتفوز 3-0 على أوروغواي، في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وافتتح ميسي التسجيل قبل ثماني دقائق من الاستراحة، عندما أرسل تمريرة من 35 مترا إلى داخل منطقة الجزاء فشل المهاجم نيكولاس غونزاليز في الوصول إليها لتمر من الحارس فرناندو موسليرا إلى داخل المرمى.

وبعد ست دقائق، أهدر لاوتارو مارتينيز فرصة لإضافة الهدف الثاني، لكن الكرة ذهبت إلى زميله رودريغو دي باول ليضعها في المرمى.

وعوض مارتينيز ذلك بتسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة دي باول العرضية المنخفضة، بعد 17 دقيقة من الشوط الثاني.

وبهذا الفوز رفعت الأرجنتين رصيدها إلى 22 نقطة لتقلص الفارق مع البرازيل المتصدرة إلى ست نقاط بعد اكتفاء الأخيرة بالتعادل بدون أهداف مع مضيفتها كولومبيا.

في المقابل تجمد رصيد أوروغواي عند 16 نقطة في المركز الرابع.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى النهائيات في قطر مباشرة فيما يخوض صاحب المركز الخامس المحلق الدولي.