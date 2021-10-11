شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يواجه البنك الأهلى وديا اليوم استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق مصر المقاصة نظيره البنك الأهلى، اليوم الاثنين، وديا، استعدادا للدوري المقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري، والذي تترقب الأندية قرعته المقرر إجراؤها ظهر غد الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة.

ونجح مسئولو نادي المقاصة في إبرام 20 صفقة، خلال الميركاتو الصيفي، في تدعيم صفوف الفريق الفيومي في الموسم الجديد من عمر الدوري، بناء على رغبة الجهاز الفني، بقيادة تامر مصطفى، وذلك لتعويض الكم الهائل من اللاعبين الراحلين عن صفوف المقاصة بنهاية الموسم الماضي وعدم تبقي لاعبين من المجموعة القديمة سوى حسني فتحي وأحمد صبيحة. والمفارقة أن إدارة المقاصة تعاقدت مع الـ20 لاعبا بالمجان في صفقة انتقال حر، بدون تكبيد خزينة النادي أي مصاريف إضافية بخلاف عقود اللاعب.

ويخوض فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي مباراته الودية الأولى داخل المعسكر المغلق بمدينة السادس من أكتوبر استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021/2022 والمقرر لها الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وكان فريق البنك الأهلي قد وصل إلى مقر معسكره المغلق صباح اليوم بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، وخاض الفريق تدريباته عقب العودة من الراحة 48 ساعة، التي منحها خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عقب ختام معسكر الفريق ببرج العرب.

وشهد المران اليوم عودة أحمد ياسر للتدريبات الجماعية، بعد الانتهاء من مرحلة التأهيل، بعد الإصابة التي لحقت به في ختام مباريات الفريق الموسم الماضي.