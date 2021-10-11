شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليار و688 مليون القيمة التسويقية للدورى المصرى والأهلى يتربع على القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد موسم الانتقالات الصيفية الماضى حركة تنقل واسعة بين الأندية المصرية بالدورى العام، ورغم أن نادى الزمالك بقى بعيدا عن ساحة المنافسة على الصفقات؛ بسبب أزمة إيقاف القيد إلا أن الفريق الأبيض أعار عدة لاعبين لغيره من الأندية بهدف اكتساب الخبرات.

215 صفقة مختلفة شهدها الميركاتو، بين تبادل لاعبين عن طريق الإعارة وصفقات الانتقال الحر بعد انتهاء العقود، وكذلك بعض المستجدين الأجانب، أثرت بشكل واضح في قائمة القيمة التسويقية لفرق الدورى العام والتى جاءت كالتالى:

القيمة التسويقية للدورى المصرى: 2 مليار و688 مليون جنيه مصري

ـ الأهلى: 530 مليونا و950 ألف جنيه

ـ بيراميدز: 341 مليونا و230 ألف جنيه

ـ الزمالك: 336 مليون جنيه

ـ الاسماعيلى: 139 مليونا و500 ألف جنيه

ـ طلائع الجيش: 134 مليون جنيه

ـ فيوتشر: 132 مليونا و240 ألف جنيه

ـ المصرى: 120 مليونا و430 ألف حنيه

ـ سيراميكا: 119 مليونا و890 ألف جنيه

ـ سموحة: 102 مليون و630 ألف جنيه

ـ فاركو: 102 مليون و270 ألف جنيه

ـ المقاولون: 101 مليون و360 ألف جنيه

ـ إنبى: 95 مليون جنيه

ـ الاتحاد السكندرى: 93 مليونا و180 ألف جنيه

ـ البنك الأهلى: 92 مليونا و640 ألف جنيه

ـ الجونة: 89 مليونا و910 ألف جنيه

ـ غزل المحلة: 75 مليون جنيه

ـ الشرقية للدخان: 48 مليونا و140 ألف جنيه

ـ هويدى: 35 مليونا و420 ألف جنيه