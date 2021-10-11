شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه سموحة وديا اليوم بمعسكره المغلق بالإسكندرية استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف عصر اليوم الاثنين مباراة ودية مع نظيره سموحة بقيادة أحمد سامى في معسكره المغلق بالإسكندرية وذلك استعداداً لإنطلاق بطولة الدوري الممتاز والمقرر لها 25 أكتوبر الجارى.

وكان الدراويش قد استهل ودياته بمعسكر الإسكندرية بالفوز على نادي الحرية السكندري بثلاثة أهداف دون رد، أحرزها الثلاثي عماد حمدي وعمر الوحش والأنجولي آري بابل ثم واجه طلائع الاسطول البحرى وفاز عليه ودياً بهدفين دون رد ثم واجه المقاولون العرب وفاز عليه بثنائية دون رد ثم واجه فاركو مساء الخميس وانتهى اللقاء بالتعادل السلبى .

وخصص الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف برنامج بدنى في معسكر الإسكندرية لتجهيز الثنائى عمر رضوان وأحمد عيد الوافدان الجدد لصفوف الدراويش لتجهيزهم فنياً وبدنياً للمرحلة المقبلة، وقرر الجهاز الفني للإسماعيلى تخفيف الأحمال البدنية على اللاعبين والتركيزعلى تنفيذ بعض الجمل الفنية، إلى جانب الاستحواذ على الكرة أطول وقت ممكن والتحولات السريعة من الدفاع للهجوم والعكس.

وكان لاعبو الإسماعيلى يتدربون يومياً في السابعة صباحًا، وفي الغالب تشهد تدريبات بدنية قوية، ثم في الثانية عشر ظهرًا يتوجه اللاعبون لصالة الألعاب الرياضية.

وفي الرابعة عصرًا يخوض الفريق مرانه الأخير في اليوم، وهو المران الذي يركز فيه طلعت يوسف وجهازه الفنى على النواحي الفنية بشكل أكبر.