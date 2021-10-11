الامارات | رئيس البرازيل: منعوني من حضور مباراة في الدوري لعدم تطعيمي ضد "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرازيل: منعوني من حضور مباراة في الدوري لعدم تطعيمي ضد "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال جاير بولسونارو رئيس البرازيل إنه لم يُسمح له بحضور مباراة سانتوس وجريميو في الدوري المحلي لكرة القدم امس الأحد إذ قرر صاحب الأرض عدم حضور الجماهير التي لا تحصل على لقاح فيروس كورونا.

وكانت المباراة هي الأولى لسانتوس على أرضه بحضور جماهير منذ تفشي فيروس كورونا وشدد النادي على حضور الجماهير التي حصلت على التطعيم أو التي قدمت نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا.

وقال بولسونارو في فيديو نشره موقع متروبوليس للأنباء «أردت مشاهدة مباراة سانتوس وتم إبلاغي أنه يجب علي الحصول على لقاح فيروس كورونا. لماذا؟».

وزعم بولسونارو، الذي رفض التطعيم وحث الآخرين على اتباع خطاه، أن لديه أجساما مضادة لأنه اصيب من قبل بفيروس كورونا.

ولم يتضح هل حاول بولسونارو، وهو مشجع لسانتوس، حضور المباراة أم أنها شكوى عامة ضد الحاجة إلى تطعيم فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم سانتوس إن الرئاسة لم تتواصل معه وإنه يجب على كل الجماهير اتباع اللوائح الصحية في البلاد.

وشهدت البرازيل وفاة أكثر من 600 ألف شخص بفيروس كورونا.

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