منتخب فرنسا يُتوج ببطولة دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تُوج منتخب فرنسا بالنسخة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية عقب الفوز على إسبانيا في المباراة النهائية.



وفاز منتخب فرنسا على إسبانيا بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية، في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

المنتخب الإسباني افتتح التسجيل أولا في الدقيقة 64 عن طريق لاعبه ميكيل أويارزابال، قبل أن يرد كريم بنزيما سريعا بهدف التعادل في الدقيقة 66.

وبينما كانت المباراة تقترب من نهايتها، فاجأ كيليان مبابي الجميع، وسجل هدف منتخب فرنسا الثاني في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وبذلك ينجح منتخب فرنسا في الحصول على دوري الأمم الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تُوج البرتغال بالنسخة الأولى من البطولة في 2019.

وبحصوله على دوري الأمم الأوروبية، يكون المنتخب الفرنسي هو الوحيد الذي نجح في حصد كل الألقاب الممكنة، بعدما سبق له الحصول على بطولات كأس العالم وكأس القارات وكأس الأمم الأوروبية.

يُذكر أن المنتخب الفرنسي كان قد تأهل إلى نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية بعدما فاز على بلجيكا 3-2 في نصف النهائي، بينما عبر منتخب إسبانيا عقبة إيطاليا بالفوز 2-1.

وحصل منتخب إيطاليا على المركز الثالث في البطولة، بعدما فاز على بلجيكا بنتيجة 2-1 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.