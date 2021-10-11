شكرا لقرائتكم خبر عن الشعباني يضع اللمسات النهائية على تشكيل المصري قبل السفر إلى أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع التونسي معين الشعباني، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، اللمسات النهائية على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سلطات الموارد الأوغندي في اللقاء المقرر له يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32، علما بأن الجهاز الفني استقر على السفر يوم 12 من نفس الشهر لمنح اللاعبين فرصة للراحة والتجهيز للمباراة ومعايشة الأجواء في أوغندا.

وتجرى مواجهة المصري وسلطات الموارد الأوغندي، في السادس عشر من أكتوبر الجاري على ملعب سانت ماري بكمبالا ضمن مباريات الدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفدرالية، حيث سيتم إتمام كافة ترتيبات حجز الفندق الذي سيقيم به الفريق، وكذلك ملاعب التدريب وتنقلات الفريق طوال فترة اقامته بالعاصمة كمبالا.