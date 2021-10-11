شكرا لقرائتكم خبر عن الشعباني يضع اللمسات النهائية على تشكيل المصري قبل السفر إلى أوغندا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يضع التونسي معين الشعباني، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، اللمسات النهائية على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سلطات الموارد الأوغندي في اللقاء المقرر له يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32، علما بأن الجهاز الفني استقر على السفر يوم 12 من نفس الشهر لمنح اللاعبين فرصة للراحة والتجهيز للمباراة ومعايشة الأجواء في أوغندا.
وتجرى مواجهة المصري وسلطات الموارد الأوغندي، في السادس عشر من أكتوبر الجاري على ملعب سانت ماري بكمبالا ضمن مباريات الدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفدرالية، حيث سيتم إتمام كافة ترتيبات حجز الفندق الذي سيقيم به الفريق، وكذلك ملاعب التدريب وتنقلات الفريق طوال فترة اقامته بالعاصمة كمبالا.
ونجح النادي المصري في قيد 29 لاعبًا في قائمته المحلية النهائية هذا الموسم، بعدما أسفرت الانتقالات الصيفية هذا الموسم عن 9 صفقات لتدعيم صفوف الفريق، استعدادًا للموسم المحلي المقرر انطلاقه 25 أكتوبر الجاري.
وبهذه القائمة يملك المصري حق قيد 4 صفقات جديدة في يناير المقبل، حيث يتبقى له لاعب واحد في القائمة، مع إمكانية استبدال 3 لاعبين عقب رحيل أحمد رفعت لصفوف فيوتشر.
وضم المصري 9 صفقات هذا الصيف، هم: أحمد الشيخ، وأحمد حمودى لاعبا بيراميدز، وأسامة الجزار لاعب اتحاد كلباء، وإسلام جمال وأحمد علاء مدافعا طلائع الجيش، وعمرو مرعي مهاجم بيراميدز والذي لعب معارًا في صفوف طلائع الجيش في الموسم الماضي، ومحمد بلح الوافد لصفوف الفريق من نادي الصداقة التونسي، وإسلام المزين من الحمام المطروحي، وإلياس الجلاصي من الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي.